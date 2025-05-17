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    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
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    «Боруссия» Д разгромила «Хольштайн», а «Унион» вырвал победу у «Аугсбурга»

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    Завершились два матча 34-го тура немецкой Бундеслиги.

    Серу Гирасси — нападающий «Боруссии» Д
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    Серу Гирасси — нападающий «Боруссии» Д

    В одной из встреч «Боруссия» Д разгромила «Хольштайн» со счетом 3:0.

    У «шмелей» отличились Серу Гирасси на 3-й минуте с пенальти, Марсель Забитцер на 47-й минуте и Феликс Нмеча на 73-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Хольштайн 3:0
    Голы: 1:0 Серу Гирасси (пенальти) (3'), 2:0 Марсель Забитцер (47'), 3:0 Феликс Нмеча (73') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле (Эмре Джан, 79'), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Джованни Рейна, 79'), Карим Адейеми (Карни Чуквуэмека, 71'), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт (Джейми Байно-Гиттенс, 85'), Серу Гирасси (Жюльен Дюранвиль, 85') Хольштайн: Джон Толкин, Лассе Розенбом, Давид Зец, Карл Юханссон, Тимо Беккер (Марко Ивезич, 87'), Николай Ремберг, Льюис Холтби (Магнус Кнудсен, 46'), Стивен Скрыбски (Макс Гешвилль, 46'), Александр Бернхардссон (Фил Харрес, 78'), Суто Матино (Финн-Доминик Порат, 69'), Thomas Dahne Предупреждения: Карим Адейеми (56'), Джейми Байно-Гиттенс (87'), Николай Ремберг (87'), Марсель Забитцер (90') Удаление: Карл Юханссон (9')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 57-ю очками в активе. «Хольштайн» — на 17-й позиции (25).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельном матче «Унион» обыграл «Аугсбург» (2:1).

    На 41-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару Филлипа Тица.

    «Унион» сумел сравнять счет на 68-й минуте, отличился Андрей Илич. На 90+4-й минуте гости вырвали победу благодаря голу все того же Илича.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Унион 1:2
    Голы: 1:0 Филлип Тиц (41'), 1:1 Андрей Илич (69'), 1:2 Андрей Илич (90 + 4') Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер (Фредрик Йенсен, 80'), Димитрис Яннулис, Фрэнк Аниика (Эльвис Реджбечай, 80'), Кристиян Якич, Мерт Кёмюр (Стив Мунье, 71'), Мариус Вольф (Роберт Гумни, 59'), Алексис Клод-Морис (Арне Майер, 59'), Филлип Тиц Унион: Александер Шволов, Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 61'), Том Роте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Тим Скарке (Марин Любичич, 80'), Андраш Шефер (Лука Тусар, 61'), Рани Хедира, Яник Хаберер, Давид Прой (Андрей Илич, 61'), Бенедикт Холлербах (Ласло Бенеш, 88')

    После этого матча «Унион» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 40 очками в активе. «Аугсбург» — на 12-й позиции (43).

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