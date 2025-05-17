Аморим: «Блэкберн» и «Лестер» почти вылетели, а потом стали чемпионами. Я знаю, что делать

Главный тренервыразил уверенность в своих действиях и стратегии, несмотря на непростой сезон для команды.

«В АПЛ бывали разные случаи. Блэкберн почти вылетел, потом стал чемпионом. Лестер» почти вылетел, потом стал чемпионом. Ноттингем боролся за выживание в прошлом сезоне, а сейчас претендует на выход в Лигу чемпионов. Давайте завершим сезон и посмотрим, как все пойдет дальше. Я вижу хорошие вещи и знаю, что делать«, — цитирует Аморима Sky Sports.

За тур до окончания чемпионата Англии "МЮ" занимает лишь 16-е место в таблице. Впереди у "МЮ" заключительный матч против "Астон Виллы" и финал Лиги Европы против "Тоттенхэма", который может спасти сезон и принести трофей.

Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" С 11 ноября 2024 года.