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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Аморим: «Блэкберн» и «Лестер» почти вылетели, а потом стали чемпионами. Я знаю, что делать

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил уверенность в своих действиях и стратегии, несмотря на непростой сезон для команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «В АПЛ бывали разные случаи. Блэкберн почти вылетел, потом стал чемпионом. Лестер» почти вылетел, потом стал чемпионом. Ноттингем боролся за выживание в прошлом сезоне, а сейчас претендует на выход в Лигу чемпионов. Давайте завершим сезон и посмотрим, как все пойдет дальше. Я вижу хорошие вещи и знаю, что делать«, — цитирует Аморима Sky Sports.

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    Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" С 11 ноября 2024 года.

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