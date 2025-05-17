Адиев: Рад, что не бросили играть, оставшись в меньшинстве

Исполняющий обязанности главного тренераМагомед Адиевпрокомментировал победу своей команды над «Рубином» (3:2) в матче 29-го тура РПЛ.

«Первый тайм был неплохой. Владели инициативой, создавали моменты. Были отрезки, где мы были лучше. Рад, что не бросили играть, оставшись в меньшинстве.

Насколько было тяжело настроить команду? Не скажу, что все было просто, но критического момента не было. Ребята профессионально отнеслись к обязанностям. Я еще вчера в раздевалке сказал об этом. Вчера была наша лучшая предыгровая тренировка», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

«Химки» занимают 11-е место в РПЛ с 29 очками в активе.

Календарь и таблица РПЛ

Химчане в последнем туре сыграют против «Спартака» в гостях 24 мая.