ОконченРеал — Мальорка 2:1Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус Жуниор«Реал» — «Мальорка» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Итальяно: Это заслуженная победа после нескольких разочарований

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Болонья
    Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (1:0) в финале Кубка Италии.

    Винченцо Итальяно
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Итальяно

    «Я считаю, что это заслуженная победа после нескольких разочарований. Мы провели отличный матч, ребята выложились полностью, и игра была действительно на высоком уровне. Во втором тайме мы знали, что попытается сделать "Милан", и хорошо отвечали ударом на удар. То, что мы построили за год, увенчалось этим Кубком. Это достижение, которое мы заработали на поле.

    Мы выросли, вначале было нелегко, но мы хорошо справлялись с трудностями. У команды наблюдается значительный рост — как в индивидуальном плане, так и в коллективном, и сегодня мы продемонстрировали это великолепным выступлением», — приводит слова Итальяно Pazzi di Fanta.

    «Болонья» выиграла Кубок Италии впервые с 1974-го года. Для «россоблу» это первый трофей в 21-м веке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сложит ли «Реал» полномочия чемпиона против «Мальорки»?
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Локомотив» вновь не справится с натиском «Трактора»
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Ростов» создать проблемы «красно-белым»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Грикспор — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хиджиката — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рахимова — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры