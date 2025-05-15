Итальяно: Это заслуженная победа после нескольких разочарований

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(1:0) в финале Кубка Италии.

«Я считаю, что это заслуженная победа после нескольких разочарований. Мы провели отличный матч, ребята выложились полностью, и игра была действительно на высоком уровне. Во втором тайме мы знали, что попытается сделать "Милан", и хорошо отвечали ударом на удар. То, что мы построили за год, увенчалось этим Кубком. Это достижение, которое мы заработали на поле.

Мы выросли, вначале было нелегко, но мы хорошо справлялись с трудностями. У команды наблюдается значительный рост — как в индивидуальном плане, так и в коллективном, и сегодня мы продемонстрировали это великолепным выступлением», — приводит слова Итальяно Pazzi di Fanta.

«Болонья» выиграла Кубок Италии впервые с 1974-го года. Для «россоблу» это первый трофей в 21-м веке.