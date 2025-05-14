Семак: Кому‑то дали передохнуть, а кому‑то — шанс проявить себя и помочь команде

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Кубке России.

«Состав? И график, и состояние игроков, и поля, и перелеты… смотрим, кто быстрее восстанавливается, а кому требуется время передохнуть. Конечно, это сказывается.

Исходили от состояния игроков. Кому‑то дали передохнуть, а кому‑то — шанс проявить себя и помочь команде.

С одной стороны, счет 2:0 — хороший результат, с другой — достаточно сложный. Одной команде терять нечего, она будет раскрепощенной. Им нужно будет забивать и сокращать гандикап. Есть определенные сложности, но я думаю, что мы должны отталкиваться от дисциплины. Мы хотим победить, армейцы тоже. Посмотрим, у кого лучше получится сама игра и кто будет более достоин хорошего результата», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня, 14 мая. Начало матча — в 19:30 по Москве.

Прогноз на матч между командами доступен по этой ссылке.