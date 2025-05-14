Даку хочет уйти из «Рубина»

Фехми Даку, отец албанского форварда «Рубина»сообщил, что его сын намерен попробовать свои силы в другом клубе в новом сезоне, но не против остаться играть в российской Премьер-лиге.

«Мирлинд хочет сделать новый шаг в карьере и перейти в более сильный клуб. Летом он и клуб будут рассматривать предложения. Он может перейти в Европу, но в то же время остаться и в России — его отлично приняли в Казани. Сын хочет лучшую команду для себя, но всё зависит от соглашения с "Рубином", — цитирует Даку-старшего Sport24.

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За казанский клуб 27-летний форвард выступает с 2023 года и с первых же дней утвердился в качестве лидера "Рубина". В этом сезоне Даку сыграл за "гранатовых" во всех турнирах 27 матчей, забил в них 12 мячей и сделал 8 ассистов. Рыночная цена албанца сейчас составляет 7 млн евро.