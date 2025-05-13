Тюкавин: Сейчас мне нереально выйти на поле

Форвард московского «Динамо»поделился эмоциями от победы бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком». Динамовцы победили со счетом 2:0.

«После матча со "Спартаком" я был очень рад! Считаю, что играли идеально. Понятно, что хочется выйти на поле, особенно против "Спартака": потолкаться, побиться с ними и забить гол. Но понимаю, что это нереально в данный момент. Я не могу помочь, но есть ребята, которые справляются и всё идёт хорошо. Две игры осталось. Надеюсь, что победим и будем высоко», — сказал Тюкавин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас Константин Тюкавин находится в лазарете. «Динамо» идет 4-м в таблице РПЛ, набрав 53 очка.