Агент Сулейманова высказался о будущем футболиста в «Локомотиве»

Агент нападающеговысказался о будущем форварда в московском клубе.

«Сейчас преждевременно говорить о каких-то конкретных интересах. Ситуация очень простая: мы ждем окончание сезона и понимание того, будет ли желание у "Локомотива" приобрести другого форварда. Первый вариант — если у клуба не будет такой возможности, то не думаю, что они будут гореть желанием расставаться с тем же Тимуром. Но есть и другая сторона вопроса — то игровое время, которое получает Сулейманов, его как профессионала и спортсмена не совсем устраивает. Если будут реальные интересные предложения, и клубы будут в нем заинтересованы при условии, что "Локомотив" даст на это добро, мы будем рассматривать варианты. Но говорить сейчас конкретно, что это будет "Балтика" или махачкалинское "Динамо", преждевременно.

Сулейманов — профессионал. Он четко понимает, что каждый тренер видит по-своему игроков той или иной позиции. Если здесь тренеры будут в меньшей степени рассчитывать на Тимура, чем на других нападающих, он это примет и будет готов рассмотреть варианты, где на него будут рассчитывать, и где он будет играть. Играть для Сулейманова — очень важно», — цитирует Кузьмичева Sport24.

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В нынешнем сезоне Сулейманов смог забить семь мячей и сделал результативные передачи в 38 матчах «Локомотива».