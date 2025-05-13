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    «Сельта» в гостях обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Сельта»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Сельта» одержала победу над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

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    Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Альфонсо Гонсалес на 44-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Сельта 0:1
    Гол: 0:1 Альфон Гонсалес (44') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 61'), Ариц Элустондо, Айэн Муньос (Хави Лопес, 78'), Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Пабло Марин, Брайс Мендес (Лука Сучич, 77'), Серхио Гомес (Андер Барренечеа, 61'), Микель Оярсабаль (Аркаитц Мариескуррена, 87') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Карлос Домингес, Хави Родригес, Фер Лопес, Илаш Мориба, Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 90'), Михайло Ристич (Йоэль Лаго, 77'), Альфон Гонсалес (Уиллот Сведберг, 77'), Борха Иглесиас (Икер Лосада, 77') Предупреждения: Айэн Муньос (63'), Илаш Мориба (71'), Мартин Субименди (87'), Лука Сучич (90 + 6')

    После этого матча «Сельта» занимает 7-е место с 52 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 12-й позиции (43).

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