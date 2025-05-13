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    Анчелотти — о назначении в сборную Бразилии: Важный вызов!

    Футбол
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о назначении на пост наставника сборной Бразилии.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Начиная с 26-го числа я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов, но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в "Реале". Я знаю, что вам интересно, что я думаю и что я хочу сделать. Но сейчас я тренер "Мадрида". Я хочу закончить как можно лучше и насладиться своими последними днями в клубе. Я уважаю клуб, болельщиков и игроков.

    Мадрид опубликует заявление, когда захочет, нет никаких проблем. Они сделают это, когда сочтут нужным. Когда клуб общается со мной, это совершенно личное», — цитирует Анчелотти Marca.

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