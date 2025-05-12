Эдуард Мор — о «Динамо»: Как можно так сильно преобразиться?

Фрагмент матча Динамо — Спартак Фото: globallookpress.com
«Команда меня просто удивляет: как можно так сильно преобразиться от того, что просто убрали тренера и назначили помощника Ролана Гусева. Спартак в чемпионате, конечно, играет ниже ожидаемого, и это очевидно», — приводит слова Мора «Чемпионат»
После этой победы «Динамо» набрало 50 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице, обогнав «Спартак», который теперь идет пятым с 49 баллами.
«Спартак» смог одержать лишь одну победу в пяти последних матча РПЛ — над «Акроном»(3:2).