Эдуард Мор — о «Динамо»: Как можно так сильно преобразиться?

Бывший футболистр прокомментировал уверенную победу московского(2:0) над красно-белыми в 28-м туре РПЛ.

«Команда меня просто удивляет: как можно так сильно преобразиться от того, что просто убрали тренера и назначили помощника Ролана Гусева. Спартак в чемпионате, конечно, играет ниже ожидаемого, и это очевидно», — приводит слова Мора «Чемпионат»

После этой победы «Динамо» набрало 50 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице, обогнав «Спартак», который теперь идет пятым с 49 баллами.

«Спартак» смог одержать лишь одну победу в пяти последних матча РПЛ — над «Акроном»(3:2).