Сербский защитник не сыграет за «Динамо» в этом сезоне

Центральный защитник московского «Динамо»больше не сможет помочь своему клубу в этом чемпионате.

«Милан продолжает восстановление. Не сыграет уже в конце сезона. Он тренируется индивидуально», — сказал главный врач бело-голубых Александр Родионов «СЭ».

Всего в этом сезоне из-за постоянных травм 20-летний серб провел за команду 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Сезон он начинал в качестве игрока основного состава, а последний раз выходил на поле в сентябре 2024-го.

За московское «Динамо» Майсторович играет с февраля 2023 года после перехода из «Воеводины».