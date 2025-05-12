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    Сербский защитник не сыграет за «Динамо» в этом сезоне

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    Центральный защитник московского «Динамо» Милан Майсторович больше не сможет помочь своему клубу в этом чемпионате.

    Милан Майсторович
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    Милан Майсторович

    «Милан продолжает восстановление. Не сыграет уже в конце сезона. Он тренируется индивидуально», — сказал главный врач бело-голубых Александр Родионов «СЭ».

    Всего в этом сезоне из-за постоянных травм 20-летний серб провел за команду 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Сезон он начинал в качестве игрока основного состава, а последний раз выходил на поле в сентябре 2024-го.

    За московское «Динамо» Майсторович играет с февраля 2023 года после перехода из «Воеводины».

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