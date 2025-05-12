«Интер» хочет ускорить переход Луиса Энрике

Итальянскийпродолжает активные переговоры по трансферу вингераиз французского «Марселя».

Как сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб хочет официально оформить трансфер 23-летнего бразильца до старта клубного чемпионата мира ФИФА, который состоится с 15 июня по 13 июля.

Ранее прошла информация, что «Интер» согласовал условия личного контракта с Луисом Энрике, а его зарплата составит € 2,5 млн в год.

В этом сезоне полузащитник сыграл за «Марсель» 34 матча во всех турнирах, забив 9 голов и сделал 9 результативных передач.