Стала известна символическая сборная Лиги 1 сезона-2024/2025

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) составил символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2024/2025.

Девять человек в составе представляют там чемпиона «ПСЖ», еще по одному игроку из «Лиона» и «Лилля».

Символическая сборная Лиги 1 сезона-2024/2025:

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»).

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»).

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»).

Нападающие: Усман Дембеле, Брадли Баркола, Дезире Дуэ (все — «ПСЖ»).

Приз лучшему игроку чемпионата достался нападающему Усману Дембеле, тренером стал Луис Энрике («ПСЖ»), главной надеждой Дезире Дуэ, а лучшим футболистом, который выступает за рубежом стал Килиан Мбаппе из мадридского «Реала».