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    Газзаев: «Динамо» абсолютно по делу победило «Спартак»

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    Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился своими впечатлениями от московского дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 28-го тура РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Динамо» вчера полностью переиграло «Спартак», и это говорит и о достигнутом результате, и о хорошем качестве игры. Я считаю, что в двух последних матчах «Динамо» показало очень хорошую игру и добилось нужных результатов. Причем «Крылья Советов» в гостях они обыграли в меньшинстве, а вчера победили очень сильного и принципиального соперника«, — цитирует Газзаева "РИА Новости Спорт".

    Календарь и таблица РПЛ

    Этот успех позволил бело-голубым обойти в таблице чемпионата России "Спартак" (51) и выйти на четвертое место с 53 очками.

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