Хавбек «Динамо» М Чавес успеет восстановится к матчу с «Акроном»

Мексиканский полузащитникполностью восстановился после травмы и готов помочь бело-голубых в ближайшем туре РПЛ.

«Луиса Чавеса планировали подвести к матчу, но решили поберечь в такой игре. Будет готовиться к "Акрону". Будет в старте или нет — решит главный тренер», — сказал главный врач команды Александр Родионов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Чавес пропустил игру 28-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:2) по причине травмы. В следующем туре «Динамо» примет «Акрон», игра пройдет 18 мая.

Всего в этом сезоне Чавес сыграл за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.