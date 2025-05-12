Хавбек «Динамо» М Чавес успеет восстановится к матчу с «Акроном»

Луис Чавес Фото: globallookpress.com
«Луиса Чавеса планировали подвести к матчу, но решили поберечь в такой игре. Будет готовиться к "Акрону". Будет в старте или нет — решит главный тренер», — сказал главный врач команды Александр Родионов «СЭ».
Чавес пропустил игру 28-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:2) по причине травмы. В следующем туре «Динамо» примет «Акрон», игра пройдет 18 мая.
Всего в этом сезоне Чавес сыграл за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.