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    Хавбек «Динамо» М Чавес успеет восстановится к матчу с «Акроном»

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    Мексиканский полузащитник Луис Чавес полностью восстановился после травмы и готов помочь бело-голубых в ближайшем туре РПЛ.

    Луис Чавес
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    Луис Чавес

    «Луиса Чавеса планировали подвести к матчу, но решили поберечь в такой игре. Будет готовиться к "Акрону". Будет в старте или нет — решит главный тренер», — сказал главный врач команды Александр Родионов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Чавес пропустил игру 28-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:2) по причине травмы. В следующем туре «Динамо» примет «Акрон», игра пройдет 18 мая.

    Всего в этом сезоне Чавес сыграл за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

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