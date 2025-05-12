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    «Аталанта» обыграла «Рому» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Аталанта» одержала победу над «Ромой» (2:1) в матче 36-го тура итальянской Серии А.

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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Адемола Лукман на 9-й минуте и Ибраим Сулемана на 76-й минуте.

    У «Ромы» единственный гол забил Бриан Кристанте на 32-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Рома 2:1
    Голы: 1:0 Адемола Лукман (9'), 1:1 Бриан Кристанте (32'), 2:1 Ibrahim Sulemana (76') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Берат Джимсити, Рауль Белланова (Маттео Руджери, 82'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Ibrahim Sulemana, 68'), Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 68'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 88'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 88') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Девин Ренс (Никколо Писилли, 76'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Матиас Соуле, Ману Коне (Томмазо Бальданци, 86'), Бриан Кристанте, Артем Довбик (Алексис Салемакерс, 86'), Эльдор Шомуродов (Стефан Эль-Шаарави, 86') Предупреждения: Берат Джимсити (90'), (50')

    После этого матча «Аталанта» занимает 3-е место в таблице Серии А с 71-м очком в активе. «Рома» — на 6-й позиции (63).

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