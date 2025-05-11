Газзаев: «Краснодар» в матче с ЦСКА не убедил, что может стать чемпионом

Российский тренерподвел итоги матча 28-го тура РПЛ. Встреча состоялась 10 мая. Армейцы победили со счетом 1:0.

«В матче с ЦСКА "Краснодару" не дали ни одной жёлтой карточки. При этом отмечу, что судейство было хорошим. Но гостям надо было вырывать чемпионство! Выиграй "Краснодар" в этом матче, он бы фактически стал чемпионом. Такие встречи играются на высоком эмоциональном уровне. Надо сражаться в каждом эпизоде. Но рвение и страсть мы не увидели. Впервые вижу, чтобы в борьбе за чемпионство команда не получила жёлтые карточки. Так не бывает!

Впереди у "Краснодара" две игры — "Оренбург" и "Динамо". Может получиться ситуация, как в том году, когда чемпионом в заключительном туре стал "Зенит". Всё может быть. "Краснодар" после игры с ЦСКА не убедил, что может стать чемпионом. Хотя у команды было всё, включая отрыв в четыре очка», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после поражения сохранил за собой первое место. Но теперь отрыв от «Зенита» составляет лишь одно очко.