Дзюба: Горжусь командой, которая с каждым матчем становится наглее

Форвард «Акрона»отметил, что он сделал две голевые передачи в матче 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Спасибо тем, кто выбрал меня лучшим игроком матча. Мне очень приятно. Горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем мужает, становится наглее. Приятно побеждать.

Сколько у меня сегодня голевых передач по системе Артема Дзюбы? Сегодня — две. Если вратарь отбивает, и тут же добивание — это считается голевой во всем мире. Поэтому для меня — две. Но самое важное сегодня — победа. Давно так не уставал», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» находится на 9-й строчке в таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» (24) располагается на 13-м месте.