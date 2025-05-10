«Сельта» отстояла победу в меньшинстве против «Севильи» на домашнем стадионе

В 35-м туре Ла Лиги «Сельта» на своём поле одержала драматичную победу над «Севильей» со счётом 3:2.

«Сельта» открыла счёт на 19-й минуте благодаря точному удару Илайша Мориба. В конце первого тайма ситуация для хозяев осложнилась: Маркос Алонсо получил красную карточку за игру рукой, и Неманья Гудель реализовал пенальти, сравняв счёт (1:1).

Во втором тайме Оскар Мингеса снова вывел «Сельту» вперед на 65-й минуте. В самой концовке матча Борха Иглесиас укрепил преимущество хозяев на 90+1-й минуте.

Севилья смогла ответить поздним голом Кике Сапас на 90+8-й минуте, но на большее гостевую команды не хватило.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Севилья 3:2 Голы: 1:0 Илаш Мориба (19'), 1:1 Неманья Гудель (пенальти) (45 + 8'), 2:1 Оскар Мингуэза (65'), 3:1 Борха Иглесиас (90 + 1'), 3:2 Кике Салас (90 + 8') Сельта: Висенте Гуайта, Карлос Домингес, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза (Франко Серви, 76'), Дамиан Родригес (Франсиско Пейнадо, 46'), Йоэль Лаго, Илаш Мориба, Уго Альварес (Борха Иглесиас, 83'), Уиллот Сведберг (Михайло Ристич, 70'), Яго Аспас (Хави Родригес, 46'), Пабло Дуран (Икер Лосада, 89') Севилья: Эрьян Нюланд, Адрия Педроса (Сусо, 53'), Хуанлу Санчес, Кике Салас, Луак Баде (Исаак Ромеро, 45'), Рамон Мартинес, Доди Лукебакио, Сауль Ньигес (Чидера Эджук, 85'), Люсьен Агум, Неманья Гудель, Пеке (Alvaro Pascual, 67') Предупреждения: Исаак Ромеро (74'), Кике Салас (90 + 4') Удаление: Маркос Алонсо (45 + 6')

Победа позволила «Сельте» укрепить свои позиции в борьбе за еврокубки. Севилья продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы.