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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Манчестер Сити» поделил очки с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

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    Завершились два матча 36-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
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    Фрагмент матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    В одной из встреч «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

    За весь матч «горожане» 4 раза ударили по воротам соперника и подали 15 угловых. «Саутгемптон» ни разу не ударил в створ при 10-и штрафных ударах.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Манчестер Сити 0:0
    Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Джеймс Бри, Флинн Даунс, Лесли Угочукву (Джо Арибо, 46'), Тайлер Диблинг (Кэмерон Арчер, 66'), Матеуш Фернандеш (Уилл Смоллбон, 90'), Камал Дин Сулемана (Росс Стюарт, 88'), Welington (Райан Мэннинг, 88') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Рико Льюис (Nico O'Reilly, 76'), Кевин Де Брёйне, Джеймс Макати (Жереми Доку, 46'), Бернарду Силва, Матео Ковачич (Омар Мармуш, 85'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Савиньо, 76') Предупреждения: Лесли Угочукву (43'), Флинн Даунс (56')

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 65-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 20-й позиции (12).

    В параллельном матче «Брайтон» всухую обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

    У «чаек» голы записали на свой счет Дэнни Уэлбек на 28-й минуте с пенальти и Браян Груда на 85-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2
    Голы: 0:1 Дэнни Уэлбек (пенальти) (28'), 0:2 Браян Груда (85') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Родригу Гомеш, 58'), Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури, Жуан Гомес (Жанрикне Беллегард, 59'), Андре (Матеуш Мане, 89'), Маршал Манетси, Гонсалу Гуэдеш (Пабло Сарабия, 59'), Матеус Кунья (Йёрген Странн Ларсен, 59') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Саймон Адингра, 59'), Первис Эступинан, Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте (Каору Митома, 80'), Ясин Аяри (Джек Хиншелвуд, 90'), Карлос Балеба (Диего Гомес, 79'), Матс Виффер, Дэнни Уэлбек, Matt O'Riley (Браян Груда, 59') Предупреждения: Матеус Кунья (27'), Матс Виффер (45 + 4')

    «Брайтон» располагается на 9-й позиции (55 очков) в таблице АПЛ, а «Вулверхэмптон» — на 14-й строчке (41).

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