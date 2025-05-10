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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Комо» обыграл «Кальяри»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Комо Кальяри
    «Комо» в домашнем поединке 36-го тура Серии А одержал волевую победу над «Кальяри» со счетом 3:1.

    Патрик Кутроне
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    Патрик Кутроне

    В первом тайме команды забили трижды — Мишель Адопо вывел «Кальяри» вперед на 22-й минуте, но «Комо» не только отыгрался, но и повел в счете благодаря точным ударам Максенса Какере и Габриэля Стрефеццы на 40-й и 45+2-й минутах соответственно.

    Во втором тайме вышедший на замену Патрик Кутроне поставил точку в матче точным ударом на 78-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Комо — Кальяри 3:1
    Голы: 0:1 Мишель Адопо (22'), 1:1 Максанс Какере (40'), 2:1 Габриэл Стрефезза (45 + 2'), 3:1 Патрик Кутроне (77') Комо: Пепе Рейна, Мергим Войвода (Игнасе ван дер Бремпт, 62'), Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Алекс Валле (Альберто Морено, 83'), Максанс Какере (Янник Энгельгардт, 62'), Максимо Перроне, Нико Пас, Габриэл Стрефезза, Лукаш Да Кунья (Алиу Фадера, 74'), Анастасиос Дувикас (Патрик Кутроне, 61') Кальяри: Элия Каприле, Томмазо Ауджелло, Надир Цортеа, Адам Оберт, Хосе Луис Паломино, Габриэле Цаппа (Маттиа Феличи, 60'), Николас Виола (Алессандро Дейола, 61'), Мишель Адопо (Леонардо Паволетти, 72'), Антуан Макумбу (Рэзван Марин, 79'), Роберто Пикколи, Зиту Лувумбу (Джанлука Гаэтано, 79') Предупреждения: Максанс Какере (18'), Мишель Адопо (68'), Леонардо Паволетти (75'), Роберто Пикколи (90 + 5')

    Команда Сеска Фабрегаса одержала 6-ю победу подряд и закрепляется на 10-м месте в Серии А с 48 очками в активе.

    Календарь и таблица Серии А

    «Кальяри» терпит четвертое поражение в пяти последних матчах и остается на 14-й позиции в турнирной таблице с 33 баллами.

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