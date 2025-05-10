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    «Черноморец» и «Балтика» поделили очки в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Балтика»: счет матча 0:0, обзор

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    «Черноморец» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0) в матче 32-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч хозяева подали 4 угловых и получили столько же предупреждений. «Балтика» получила 2 предупреждения при 4-х угловых.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Балтика 0:0
    Голы: 1:0 Казымджан Караташ (52'), 1:1 Александр Руденко (79') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба (Павел Горелов, 87'), Виталий Стежко, Анри Чичинадзе, Валерий Кичин, Егор Иванов (Зелимхан Юсупов, 86'), Роман Акбашев, Даниил Гурченко (Магомед Мусалов, 76'), Гедеон Гузина, Мераби Уридия, Milic S. Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Владислав Саусь, Александр Осипов, Андрей Мендель, Сергей Пряхин (Максим Петров, 46'), Николай Титков (Евгений Чернов, 77'), Амир Мохаммад, Gil Hurtado B. (Абу-Саид Эльдарушев, 81')

    После этого матча «Черноморец» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 58-ю очками в активе. «Балтика» — на 1-й позиции с 67-ю баллами.

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