Спортивный директор «Баварии»: Нашим желанием было продлить контракт Зане

Спортивный директор мюнхенскойвысказался о переговорах со продлении контракта.

«У нас хорошие отношения с его агентами. Сложности в переговорах стали для нас некоторой неожиданностью. Мы думали, что были очень близки. Посмотрим, как всё сложится. Нашим желанием было продлить контракт Лероя, но мы также установили рамки. Посмотрим, что получится», — приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».

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Действующий контракт Зане рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.