«Вольфсбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги

поделил очки с(2:2) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

Уже на 1-й минуте встречи защитник «Хоффенхайма» Лео Эстигор забил гол в свои ворота.

Второй мяч «Вольфсбург» записал на свой счет на 81-й минуте благодаря точному удару Йонаса Винда.

У «Хоффенхайма» отличились Павел Кадержабек на 34-й минуте и Мариус Бюльтер на 84-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Хоффенхайм 2:2 Голы: 1:0 Лео Эстигор (автогол) (1'), 1:1 Павел Кадержабек (34'), 2:1 Йонас Винд (81'), 2:2 Мариус Бюльтер (84') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер (Мадс Роэрслев, 61'), Денис Вавро, Янник Герардт, Йоаким Мехле, Константинос Кульеракис, Якуб Каминьский (Ловро Майер, 46'), Астер Вранкс (Андреас Сков Ольсен, 46'), Патрик Виммер (Лукас Нмеча, 72'), Йонас Винд, Мохамед Амура (Тьягу Томаш, 89') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Кевин Акпогума, Лео Эстигор, Артур Шавес, Мариус Бюльтер, Антон Стах, Том Бишоф (Финн Беккер, 88'), Адам Гложек, Базумана Туре (Харис Табакович, 71'), Андрей Крамарич (Деннис Гайгер, 90') Предупреждения: Антон Стах (43'), Андрей Крамарич (80')

После этого матча «Вольфсбург» занимает 12-е место в таблице Бундеслиги с 40 очками в активе. «Хоффенхайм» — на 14-й позиции (32).