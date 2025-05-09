Мареска отреагировал на выход «Челси» в финал Лиги конференций

Наставник «Челси»высказался о победе над «Юргорденом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Я очень рад, работа сделана, и теперь у нас есть почти 20 дней на подготовку к финалу. Надеюсь, мы сможем выиграть этот трофей. Мы в хорошем состоянии, у нас хорошая серия результатов.

Но теперь нас ждет матч менее чем через 72 часа, так что мы должны сосредоточиться на нем. Выездная игра с "Ньюкаслом" — это очень важная игра. У нас еще три встречи, и все они значимы», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

«Челси» в финале Лиги конференций сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая.