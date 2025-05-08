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    Семшов: У Акгацева туманные перспективы на переход в европейские топ-клубы

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    Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов считает, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев вряд ли сможет в ближайшее время перейти в топовый европейский клуб.

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    «Пока у него туманные перспективы по одной простой причине — мы не играем в еврокубках, а сборная не участвует на больших турнирах. А это основной критерий, по которому голкипер переходит в большие чемпионаты», — цитирует Семшова Матч «ТВ».

    Агкацев является воспитанником «Краснодара» и в текущем сезоне РПЛ провёл 27 матчей, в 14 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

    Его трансферная стоимость оценивается примерно в 5 миллионов евро, а контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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    Прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перешёл другой голкипер — Матвей Сафонов. Его трансфер стал одним из самых дорогих для российских футболистов последних лет: сумма сделки составила около 20 миллионов евро.

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