Семшов: У Акгацева туманные перспективы на переход в европейские топ-клубы

Бывший полузащитник московскогосчитает, что вратарьвряд ли сможет в ближайшее время перейти в топовый европейский клуб.

«Пока у него туманные перспективы по одной простой причине — мы не играем в еврокубках, а сборная не участвует на больших турнирах. А это основной критерий, по которому голкипер переходит в большие чемпионаты», — цитирует Семшова Матч «ТВ».

Агкацев является воспитанником «Краснодара» и в текущем сезоне РПЛ провёл 27 матчей, в 14 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Его трансферная стоимость оценивается примерно в 5 миллионов евро, а контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перешёл другой голкипер — Матвей Сафонов. Его трансфер стал одним из самых дорогих для российских футболистов последних лет: сумма сделки составила около 20 миллионов евро.