Губерниев — о Галактионове: Ощущение, что он идет на расстрел

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Галактионов производит впечатление человека, который мандражирует. Не понимаю, почему. Есть ощущение, что надо тренера подписывать, а не игрока. Я несколько раз видел его выражение лица, когда он выходит на игру. Ощущение, что он идет на расстрел», — приводит слова Губерниева Матч ТВ.
На данный момент «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 очков после 27 туров.
Следующий матч железнодорожники сыграют против «Факела» 11 мая.