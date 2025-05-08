Губерниев — о Галактионове: Ощущение, что он идет на расстрел

Спортивный комментаторвысказал мнение, чтостоит задуматься о смене главного тренера.

«Галактионов производит впечатление человека, который мандражирует. Не понимаю, почему. Есть ощущение, что надо тренера подписывать, а не игрока. Я несколько раз видел его выражение лица, когда он выходит на игру. Ощущение, что он идет на расстрел», — приводит слова Губерниева Матч ТВ.

На данный момент «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 очков после 27 туров.

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Следующий матч железнодорожники сыграют против «Факела» 11 мая.