ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов
    Все новости спорта

    Губерниев — о Галактионове: Ощущение, что он идет на расстрел

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что «Локомотиву» стоит задуматься о смене главного тренера.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Галактионов производит впечатление человека, который мандражирует. Не понимаю, почему. Есть ощущение, что надо тренера подписывать, а не игрока. Я несколько раз видел его выражение лица, когда он выходит на игру. Ощущение, что он идет на расстрел», — приводит слова Губерниева Матч ТВ.

    На данный момент «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 очков после 27 туров.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Следующий матч железнодорожники сыграют против «Факела» 11 мая.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Атлетик» «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» сыграет в финале Лиги конференций?
  • «Челси» — «Юргорден». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?
  • «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Андижан — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хосилот — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Панджшер — Эсхата
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры