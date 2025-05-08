Джанашия: Вся Грузия и Россия будут ждать победы Хвичи в финале ЛЧ

Известный в прошлом нападающий «Локомотива» и сборной Грузииподелился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и итальянским «Интером».

«Честно говоря, изначально хотел, чтобы "ПСЖ" попался "Интер". "Барселона" — команда с опытом, а у итальянцев выиграть можно. Тем более Хвича выступал в Серии A, прекрасно знает миланскую команду. Думаю, он в финале сыграет еще сильнее.

У "ПСЖ" очень хорошая команда, и такой шанс выпадет им еще не скоро. Есть "Барса", "Реал", другие топ-клубы. Стоит ли сделать день финала выходным в Грузии? Проблем не будет, матч все равно вечером. Но в любом случае вся страна будет болеть за Хвичу — на работе или дома. Плюс и Россия за него переживает. Мы всегда хотим, чтобы наши ребята были лучшими. Думаю, "ПСЖ" должен взять титул», — сказал Джанашия изданию «ВсеПроСпорт».

«ПСЖ» прошел в полуфинале «Арсенал» (1:0, 2:1), а «Интер» был сильнее «Барселоны» (4:3 д.в., 3:3).