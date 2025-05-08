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    Лука Раньери«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция
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    «Тоттенхэм» стал финалистом ЛЕ

    «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Норвежский «Буде-Глимт» уступил в ответной игре полуфинала Лиги Европы английскому «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

    Доминик Соланке (в центре)
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    Доминик Соланке (в центре)

    Первый тайм не принес забитых мячей. Только на 63-й минуте Доминик Соланке с передачи Кристиана Ромеро вывел «шпор» вперед.

    Через 7 минут испанский защитник Педро Порро после ассиста Деяна Кулусевски сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Будё-Глимт — Тоттенхэм 0:2
    Голы: 0:1 Доминик Соланке (63'), 0:2 Педро Порро (69') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Бреде Мо (Вилладс Нильсен, 72'), Йостейн Гундерсен, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес (Сондре Эукленн, 72'), Оле Дидрик Бломберг (Сондре Сёрли, 60'), Хокон Эвьен, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 60'), Йенс Хёуге (Исак Дюбвик Мяяття, 84') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Папе Сарр, 68'), Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски, Педро Порро, Ришарлисон (Матис Тель, 61'), Доминик Соланке Предупреждения: Каспер Хёг (26'), Бреннан Джонсон (33'), Гульельмо Викарио (66')

    Напомним, первый матч в Норвегии завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1.

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