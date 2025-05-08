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    «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»

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    Будё-Глимт — Тоттенхэм
    Команды подходят к игре в совершенно разных эмоциональных состояниях. Лондонцы везут с собой комфортное преимущество в два мяча, добытое в первом матче (3:1), но настроение внутри клуба далекое от праздничного. А вот «Будё-Глимт» мечтает вписать новую строчку в футбольную историю — стать первым норвежским клубом, добравшимся до финала еврокубка. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    «Будё-Глимт»

    Даже несмотря на поражение в Лондоне, «Будё-Глимт» уже вошёл в историю — они стали первым норвежским клубом, дошедшим до полуфинала еврокубков. И у команды ещё есть шанс пойти дальше. Она подходит к матчу в прекрасной форме: восемь побед подряд на домашнем стадионе.

    Дома «Будё» — настоящая сила: пять побед подряд в Лиге Европы с общим счётом 15:3. Специфичный климат, синтетика стадиона «Аспмюра», фанатская поддержка и боевой дух могут превратить два мяча отставания в мелочь, особенно на фоне ослабленного «Тоттенхэма».

    «Тоттенхэм»

    Для «шпор» этот турнир — не просто шанс на трофей, а единственная возможность спасти сезон. После провального выступления в Премьер-лиге (16-е место, 19 поражений в 35 матчах), команда Энджа Постекоглу рискует остаться и без еврокубков, и без веры в будущее. На фоне сомнений в проекте, критики и внутренних срывов, Лига Европы остаётся последней возможностью для тренера сохранить свой пост.

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    Первый матч подарил глоток надежды: голы Джонсона, Мэддисона и Соланке установили комфортное преимущество. Но пропущенный мяч от Салтнеса — важное напоминание: «Будё-Глимт» не собирается сдаваться.

    Кадровые потери

    У «Тоттенхэма» потерь больше. Джеймс Мэддисон выбыл до конца сезона, как и Дрэгушин и Бергваль. Под сомнением участие Соланке и Сона, но возможна ротация: Одобер или Тель могут выйти в атаке. Центр поля, скорее всего, возьмут на себя Бентанкур, Кулусевски и один из дуэта Биссума–Сарр. Оборона останется классической: Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи.

    У «Будё-Глимт» вернулись дисквалифицированные: капитан Патрик Берг, Эвьен и Хельмерсен. Это усиление особенно важно в борьбе за контроль мяча. В атаке снова выйдет лучший бомбардир турнира Хёг (7 голов), которому будут ассистировать Бломберг и, возможно, Хауге.

    Лишь 9 команд в истории Лиги Европы не сумели пройти в следующий раунд после победы в два и более мяча в первом матче дома. Но статистика мало поможет «Тоттенхэму», если в Норвегии снова начнётся буря. Тем более что англичане не выигрывали два выездных матча подряд в еврокубках с 2013 года.
    Для «Будё-Глимт» это больше, чем полуфинал. Это шанс сломать «английское проклятие», победить впервые в истории представителей Туманного Альбиона и в очередной раз доказать, что в футбол играют не только в топ-лигах.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.90.

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