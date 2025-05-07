Семин: Ухудшение результативности Угальде — определенное стечение обстоятельств

Экс-наставник сборной Россиивысказался об игре форварда «Спартака»

«Сильного игрока конкуренция только подстегивает, а слабый может стать хуже. Тут надо смотреть, у кого какой характер. Конкуренция в спорте — это всегда определенный прогресс. Думаю, ухудшение результативности Угальде — это определенное стечение обстоятельств. Может, ему не удалась подготовка в сложный период. Он ведь не привык к такому большому перерыву зимой. В европейских чемпионатах пауза максимум на месяц, а у нас трехмесячный перерыв. Гарсия тоже интересный игрок, он очень быстрый и сильный. Нужно время», — сказал Семин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет на 4-м месте в таблице РПЛ после 27 матчей. В активе московского клуба 51 очко.