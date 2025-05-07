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    Гусев: Для меня «Спартак» всегда была одним из главных раздражителей

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал о том, насколько для него важно противостояние против «Спартака».

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Назначение исполняющим обязанности главного тренера стало неожиданным? Эти решения принимает руководство, мне не имеет смысла это комментировать. Работаем в обычном режиме. Понимаем значимость матча, который нас ждет — со "Спартаком".

    Настолько принципиально противостояние со "Спартаком"? Матчи против "Спартака" всегда стоят особняком. Тут лукавить никто не будет, лишние громкие слова не нужны. Думаю, что и для ребят, и для болельщиков наших, и для всего московского "Динамо" — это очень важный матч.

    Лично для меня эта команда всегда была одним из главных раздражителей. Мне с детства прививали, что "Спартак" — главный соперник», — приводит слова Гусева Sport24.

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