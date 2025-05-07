Флик: Каждое спорное решение принималось в пользу «Интера»

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
«Не хочу слишком много говорить о судьях, но считаю, что каждое спорное решение принималось в пользу "Интера". Таков футбол, мы должны это принять. Думаю об этом, о судейских решениях, но я не хочу об этом говорить. Это несправедливо по отношению к моей команде, которая проделала потрясающую работу.
Я не люблю говорить о судьях. Я сказал ему, что думаю, но не собираюсь говорить этого здесь», — приводит Barca Blaugranes слова Флика.
В финале Лиги чемпионов «Интер» сразится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).