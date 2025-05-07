Артета: «Арсенал» знает, на что способен

Наставник «Арсенала»надеется на выход команды в финал Лиги чемпионов. В полуфинале лондонцы играют с «ПСЖ».

«Мы здесь для того, чтобы сотворить историю. От финала нас отделяет одна победа. Поговорим на поле. Результат первого матча четко указывает на то, какие задачи стоят перед каждой из команд.

Наша задача еще более понятная. Мы знаем, на что способны. Чтобы брать трофеи, нужно оказываться в нужное время и в нужном месте», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Ответный матч «ПСЖ» — «Арсенал» состоится 7 мая. Начало — в 22:00 мск. В первой встрече парижане победили со счетом 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов 31 мая победитель матча «ПСЖ» — «Арсенал» сыграет с миланским «Интером», который ранее одолел «Барселону».