Араухо: Победа ускользнула от «Барселоны»

Защитник «Барселоны»высказался о поражении от «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:4). Каталонский клуб покинул турнир.

«Грустно. Мы отлично провели Лигу чемпионов и хотели выйти в финал. Было близко, но победа ускользнула от нас. Эти игры решаются в мельчайших деталях, и мы потерпели неудачу.

Я думаю, мы показали хорошую игру. Игра команды полюбилась, но мы пропустили много мячей. Нам нужно пересмотреть это на будущий год. Я хочу поблагодарить людей, которые пришли поддержать нас и которые верят в эту команду», — цитирует Араухо Marca.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет либо с «ПСЖ», либо с лондонским «Арсеналом».