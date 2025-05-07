Араухо: Победа ускользнула от «Барселоны»

Рональд Араухо Фото: globallookpress.com
«Грустно. Мы отлично провели Лигу чемпионов и хотели выйти в финал. Было близко, но победа ускользнула от нас. Эти игры решаются в мельчайших деталях, и мы потерпели неудачу.
Я думаю, мы показали хорошую игру. Игра команды полюбилась, но мы пропустили много мячей. Нам нужно пересмотреть это на будущий год. Я хочу поблагодарить людей, которые пришли поддержать нас и которые верят в эту команду», — цитирует Араухо Marca.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет либо с «ПСЖ», либо с лондонским «Арсеналом».