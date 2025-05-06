Футболиста «Интера» Тюрама обвинили в домашнем насилии

Мрдель Шарлотта Лавиш обвинила нападающего «Интера»в домашнем насилии.

Девушка опубликовала в соцсетях видео, на котором показала следы побоев. Она утверждает, что они были нанесены футболистом, когда тот еще выступал за менхенгладбахскую «Боруссию». По словам Лавиш, Тюрам запер ее в комнате и напал на нее, пытаясь удалить данный ролик.

Тюрам выступал за «Боруссию» с 2019 по 2023 год, после чего перешел в «Интер». Во вторник, 6 мая, миланская команда дома встретится с «Барселоной» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.