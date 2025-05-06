Пятибратов: Футболисты «Краснодара» не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки «Зенита»

Бывший главный тренервысказался о перспективахв борьбе за чемпионство в РПЛ.

«У "Зенита", кажется, легче календарь, но мы видели, как петербуржцы тяжело добывали победу в матче с "Пари НН". Поэтому на финишной прямой уже нет простых соперников.

У "Краснодара" сейчас каждая игра будет сложной, потому что идет колоссальное давление на игроков. Футболисты "быков" не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки "Зенита". Но и "Зенит" будет понимать, что права на ошибку нет. Это в любом случае будет влиять на самочувствие футболистов.

На мой взгляд, "Краснодар" все же является фаворитом», — сказал Пятибратов «Матч ТВ».

После 27-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе.