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    Пятибратов: Футболисты «Краснодара» не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки «Зенита»

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    Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «У "Зенита", кажется, легче календарь, но мы видели, как петербуржцы тяжело добывали победу в матче с "Пари НН". Поэтому на финишной прямой уже нет простых соперников.

    У "Краснодара" сейчас каждая игра будет сложной, потому что идет колоссальное давление на игроков. Футболисты "быков" не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки "Зенита". Но и "Зенит" будет понимать, что права на ошибку нет. Это в любом случае будет влиять на самочувствие футболистов.

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    • На мой взгляд, "Краснодар" все же является фаворитом», — сказал Пятибратов «Матч ТВ».

    После 27-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе.

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