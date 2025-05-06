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    Главный тренер ЦСКА Николич пропустит матч РПЛ с «Краснодаром»

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    Наставник ЦСКА Марко Николич не будет присутствовать на скамейке своей команды во время матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара».

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    Дело в том, что главный тренер армейцев получил желтую карточку во время матча РПЛ против «Ахмата» (1:1) за «несогласие с решением арбитра», что повлекло за собой одноматчевую дисквалификацию.

    Напомним, что «Краснодар» после этого матча может стать чемпионом. Если «быки» обыграют ЦСКА, а «Зенит» уступит в своем поединке, то команда Мурада Мусаева гарантирует себе 1-е место в РПЛ.

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    • Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 10-го мая в 19:30 мск.

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