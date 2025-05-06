Главный тренер ЦСКА Николич пропустит матч РПЛ с «Краснодаром»

Наставникне будет присутствовать на скамейке своей команды во время матча 28-го тура РПЛ против

Дело в том, что главный тренер армейцев получил желтую карточку во время матча РПЛ против «Ахмата» (1:1) за «несогласие с решением арбитра», что повлекло за собой одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, что «Краснодар» после этого матча может стать чемпионом. Если «быки» обыграют ЦСКА, а «Зенит» уступит в своем поединке, то команда Мурада Мусаева гарантирует себе 1-е место в РПЛ.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 10-го мая в 19:30 мск.