Мелкадзе: Ничья с ЦСКА — справедливый результат

Форвард «Ахмата»выразил мнение, что ничья с ЦСКА в 27‑м туре РПЛ является закономерным результатом.

Встреча состоялась 4 мая. Команды сыграли вничью 1:1.

«Считаю, что ничья — справедливый результат. У нас были моменты, что забить еще один гол, ЦСКА точно так же мог еще отличиться. По моментам у армейцев, может быть, было на полтора момента больше, в плане ударов в створ и так далее. Но скажу, что по игре результат закономерный.

Реакция на быстрый пропущенный гол? Хорошо, что пропустили в начале матча. Если бы это произошло в начале второго тайме или на 70–80 минуте, нам было бы очень тяжело отыграться», — сказал Мелкадзе «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Грозненцы с 24 очками идут на 13-м месте в таблице. В следующем туре «Ахмат» 11 мая встретится в гостях с «Акроном».