«Оренбург» не намерен возвращать Личку

Клуб российской Премьер-лигиответил на вопрос, рассматривает ли он возможность приглашения своего бывшего наставника, уволенного из московского «Динамо».

«Зачем на возвращать в клуб Личку? У нас прекрасный тренерский штаб. Такой мысли быть не могло. Мы, как я говорил ранее, в одной лодке с тренером (Слишковичем), у нас полное доверие к Владимиру», — сказал президент клуба Кирилл Волженкин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

На прошлой неделе бело-голубые отправили в отставку Марцела Личку, который возглавил «Динамо» в июне 2023 года и привел команду к бронзовым медалям в прошлом сезоне. Чешский специалист работал в Оренбурге с 2020 по 2023 год и вывел команду в РПЛ.