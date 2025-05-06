Президент «Урала» высказался о возможном назначении Юрана главным тренером

Президентотреагировал на информацию о возможном назначениина пост главного тренера.

«Спрашивайте там, где это пишут. Если бы я про это знал, я бы сказал. Впервые слышу про Юрана. Это специально делают, что ли? То руководство сменят, то еще что‑то. Доверят им "Урал" — флаг в руки. Клуб принадлежит правительству Свердловской области, я тут причем? Завтра мне скажут — Григорий Викторович не выполнил задачу, и я пойду лесом. Я готов работать дальше и продолжать работу. Но за какие‑то слухи я отвечать не хочу», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Календарь и таблица ФНЛ

Напомним, что «Урал» на данный момент занимает только пятое место в турнирной таблице Первой лиги.