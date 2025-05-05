Левандовский попал в заявку «Барселоны» на ответный матч против «Интера»

Польский нападающийвернулся в заявкуна ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против, который пройдет 6 мая в Милане.

36-летний форвард восстановился после травмы задней поверхности бедра, полученной 19 апреля в матче Ла Лиги против «Сельты». Из-за этого повреждения Левандовски пропустил четыре последних встречи каталонцев.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подтвердил, что Левандовски начнёт матч на скамейке запасных, но при необходимости готов выйти на поле.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 48 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 40 голов, являясь лидером команды по результативности.