«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа»

одержал волевую победу в гостевом матче 35-го тура Серии А над— 2:1.

Счет в матче открыл португальский нападающий «Дженоа» Витинья на 61-й минуте встречи. «Милан» восстановил равновесие после точного удара Рафаэля Леау, а спустя две минуты автогол Мортена Френдрупа принес «россонери» победу в матче.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Милан 1:2 Голы: 1:0 Витор Оливейра (61'), 1:1 Рафаэл Леау (76'), 1:2 Мортен Френнруп (автогол) (77') Дженоа: Никола Леали, Стефано Сабелли (Алессандро Дзаноли, 46'), Кони де Винтер, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи (Джефф Эхатор, 86'), Патрицио Мазини, Мортен Френнруп, Мортен Торсби (Honest Ahanor, 72'), Жуниор Мессьяс (Витор Оливейра, 60'), Андреа Пинамонти Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 70'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори (Кайл Уолкер, 79'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Юнус Муса, 79'), Рубен Лофтус-Чик, Юссуф Фофана (Рафаэл Леау, 28'), Маттео Габбиа, Лука Йович (Сантьяго Хименес, 70') Предупреждения: Страхиня Павлович (21'), Мортен Торсби (27'), Рубен Лофтус-Чик (69'), Рафаэл Леау (82'), Маттео Габбиа (84'), Жоау Фелиш (90 + 2')

«Милан» набрал 57 очков и остается на 9-м месте в Серии А, но приблизился к зоне Лиги чемпионов — отставание «россонери» до делящих 4-ю строчку «Ювентуса», «Ромы» и «Лацио» составляет 6 очков.

Календарь и таблица Серии А

Позиции «Дженоа» не изменились — 39 очков и 13-е место в турнирной таблице.