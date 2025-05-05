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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    Фабрегас — фаворит на пост менеджера «Байера» после ухода Алонсо

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    «Байер» рассматривает Сеска Фабрегаса в качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера после ожидаемого ухода Хаби Алонсо в «Реал».

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    По информации Kicker, сейчас в шорт-листе леверкузенцев три имени: Эрик тен Хаг, Сеск Фабрегас и Хави. Ожидается, что Хаби Алонсо покинет «Байер» в конце сезона, и клуб готовит быструю и бесшумную замену, чтобы сохранить преемственность и стиль игры.

    В руководстве отмечают, что Фабрегас по манере работы ближе всего к Алонсо, однако окончательное решение пока не принято.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В нынешнем сезоне «Байер» занимает вторую строчку в Бундеслиге, набрав 68 очков после 32 туров.

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