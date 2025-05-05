Фабрегас — фаворит на пост менеджера «Байера» после ухода Алонсо

рассматриваетв качестве одного из главных кандидатов на пост главного тренера после ожидаемого ухода

По информации Kicker, сейчас в шорт-листе леверкузенцев три имени: Эрик тен Хаг, Сеск Фабрегас и Хави. Ожидается, что Хаби Алонсо покинет «Байер» в конце сезона, и клуб готовит быструю и бесшумную замену, чтобы сохранить преемственность и стиль игры.

В руководстве отмечают, что Фабрегас по манере работы ближе всего к Алонсо, однако окончательное решение пока не принято.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

В нынешнем сезоне «Байер» занимает вторую строчку в Бундеслиге, набрав 68 очков после 32 туров.