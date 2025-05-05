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    Брехов: «Химки» находятся в переговорах о расторжении контракта с Артигой

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    Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов отметил, что клуб намерен спокойно решить вопрос о расторжении контракта с экс-наставником команды Франком Артигой.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    До этого стало известно, что Артига хочет обратиться в ФИФА из-за невыплаченных денег после ухода из «Химок».

    «Мы находимся в переговорах о расторжении контракта с Артигой, согласовываем условия и сроки. Держим связь с тренером и его представителем.

    Что касается письма в ФИФА, мне об этом ничего неизвестно. Артига, как и любой субъект футбола, имеет право обратиться в юрисдикционный орган. С учетом наших отношений, надеюсь, мы достигнем взаимовыгодных условий и спокойно закроем этот вопрос», — сказал Брехов ТАСС.

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    Артига покинул «Химки» 15 апреля. Вместо него был назначен Магомед Адиев.

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