«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» вяло разделили очки в дерби: метафора сезона обеих команд

В Лондоне уже давно весна, но на «Лондон Стэдиум» все еще царит осень — сырая, тоскливая и без надежды на перемену погоды. Очередное лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» напомнило, насколько уставшими и опустошенными могут быть два клуба, переживающих сезон на грани нервного срыва. Финальный свисток и привычное для Восточного Лондона протяжное «бу-у-у» — лучшая иллюстрация этих унылых 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Тоттенхэм 1:1 Голы: 0:1 Вильсон Одобер (15'), 1:1 Джаррод Боуэн (28') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Жан-Клер Тодибо (Карлос Солер, 80'), Макс Килман, Аарон Крессвел (Константинос Мавропанос, 88'), Аарон Ван-Биссака, Эмерсон, Лукас Пакета (Джеймс Уорд-Праус, 80'), Мохаммед Кудус, Джаррод Боуэн, Никлас Фуллкруг (Эван Фергюсон, 80'), Tomas Soucek (Владимир Цоуфаль, 80') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Бен Дэвис, Кевин Дансо, Ив Биссума, Папе Сарр, Деян Кулушевски, Арчи Грей, Матис Тель, Ришарлисон (Майки Мур, 68'), Вильсон Одобер Предупреждения: Бен Дэвис (13'), Мохаммед Кудус (19'), Лукас Пакета (73'), Матис Тель (89')

Если от «Тоттенхэма» еще можно было ожидать ротации в преддверии решающего полуфинала Лиги Европы против «Будё-Глимт», то «Вест Хэм», похоже, потерял всякий смысл даже в дерби. При Грэме Поттере команда будто испарилась: ни идей, ни агрессии, ни элементарной страсти к игре. Восьмой матч без побед, 17-е место и всего 14 очков в 15 турах под руководством нового тренера. Такой «Вест Хэм» просто тонет.

Не удивительно, что стадион к началу встречи был полупуст — болельщики будто заранее знали, что в этот день лучше остаться дома. И «молотобойцы» оправдали их ожидания, позволив гостям выйти вперед после кошмарной ошибки Макса Килмана. Бывший лидер обороны «Вулвз» снова подтвердил, почему его трансфер уже называют провалом: дважды не сумев выбить мяч, он оставил Вильсону Одоберу открытую дорожку к первому голу за «шпор».

Вест Хэм — Тоттенхэм globallookpress.com

Только Боуэн не сдается

И всё же у «Вест Хэма» есть один несгибаемый герой. Капитан Джаррод Боуэн не просто не сдаётся, он тащит, как будто верит, что из этой безнадеги еще можно сделать что-то осмысленное. Его гол на 28-й минуте стал напоминанием о том, что в футболе всё еще возможно вдохновение. Получив мяч от Уан-Биссаки, Боуэн легко ушёл от Бена Дэвиса и пробил между ног Гульельмо Викарио — технично, хладнокровно, красиво.

Вест Хэм — Тоттенхэм gettyimages.com

Но как только вспыхнула радость, наступила рутина. Никакого всплеска, никакой попытки дожать соперника. Второй тайм превратился в мучительное наблюдение за двумя уставшими командами, каждая из которых больше боялась проиграть, чем хотела победить. Моменты были — у Боуэна, у Фюллькруга, у Ришарлисона, — но все это выглядело как случайности на фоне общей апатии.

Вест Хэм — Тоттенхэм globallookpress.com

«Тоттенхэм» мечтает о трофее

У «Тоттенхэма» всё крутится вокруг Лиги Европы. Эндж Постекоглу выпустил полурезервный состав, бережно сохраняя силы для поездки в Норвегию. Без Сона, Мэддисона и Соланке «шпоры» выглядели беззубо, а Па Сарр, пожалуй, был единственным, кто пытался выстрелить — в буквальном смысле, зарядив мимо ворот. Матис Тель и Вильсон Одобер старались оживить фланги, но этого оказалось мало, чтобы вскрыть оборону хозяев, пусть и такую неуверенную.

Календарь и таблица АПЛ

1:1 — справедливый приговор для такой игры. «Вест Хэм» остался 17-м, «Тоттенхэм» — 16-й, но мысли у обеих команд уже давно не об АПЛ. Они сейчас живут в режиме ожидания: «молотобойцы» — надежды на лучшее лето, «шпоры» — на исторический прорыв в Европе. А пока — тотальная апатия и ожидание того, когда же всё это закончится.