«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» вяло разделили очки в дерби: метафора сезона обеих команд

Если от «Тоттенхэма» еще можно было ожидать ротации в преддверии решающего полуфинала Лиги Европы против «Будё-Глимт», то «Вест Хэм», похоже, потерял всякий смысл даже в дерби. При Грэме Поттере команда будто испарилась: ни идей, ни агрессии, ни элементарной страсти к игре. Восьмой матч без побед, 17-е место и всего 14 очков в 15 турах под руководством нового тренера. Такой «Вест Хэм» просто тонет.
Не удивительно, что стадион к началу встречи был полупуст — болельщики будто заранее знали, что в этот день лучше остаться дома. И «молотобойцы» оправдали их ожидания, позволив гостям выйти вперед после кошмарной ошибки Макса Килмана. Бывший лидер обороны «Вулвз» снова подтвердил, почему его трансфер уже называют провалом: дважды не сумев выбить мяч, он оставил Вильсону Одоберу открытую дорожку к первому голу за «шпор».
Только Боуэн не сдается
И всё же у «Вест Хэма» есть один несгибаемый герой. Капитан Джаррод Боуэн не просто не сдаётся, он тащит, как будто верит, что из этой безнадеги еще можно сделать что-то осмысленное. Его гол на 28-й минуте стал напоминанием о том, что в футболе всё еще возможно вдохновение. Получив мяч от Уан-Биссаки, Боуэн легко ушёл от Бена Дэвиса и пробил между ног Гульельмо Викарио — технично, хладнокровно, красиво.
Но как только вспыхнула радость, наступила рутина. Никакого всплеска, никакой попытки дожать соперника. Второй тайм превратился в мучительное наблюдение за двумя уставшими командами, каждая из которых больше боялась проиграть, чем хотела победить. Моменты были — у Боуэна, у Фюллькруга, у Ришарлисона, — но все это выглядело как случайности на фоне общей апатии.
«Тоттенхэм» мечтает о трофее
У «Тоттенхэма» всё крутится вокруг Лиги Европы. Эндж Постекоглу выпустил полурезервный состав, бережно сохраняя силы для поездки в Норвегию. Без Сона, Мэддисона и Соланке «шпоры» выглядели беззубо, а Па Сарр, пожалуй, был единственным, кто пытался выстрелить — в буквальном смысле, зарядив мимо ворот. Матис Тель и Вильсон Одобер старались оживить фланги, но этого оказалось мало, чтобы вскрыть оборону хозяев, пусть и такую неуверенную.
1:1 — справедливый приговор для такой игры. «Вест Хэм» остался 17-м, «Тоттенхэм» — 16-й, но мысли у обеих команд уже давно не об АПЛ. Они сейчас живут в режиме ожидания: «молотобойцы» — надежды на лучшее лето, «шпоры» — на исторический прорыв в Европе. А пока — тотальная апатия и ожидание того, когда же всё это закончится.