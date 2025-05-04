Ташуев: Наши замены не сработали, это моя проблема, буду решать

Главный тренер грозненскоговысказался о матче против(1:1).

«Довольным совсем нельзя быть, игра была фрагментами. Меня порадовал второй тайм, мы начали правильно играть, было два шикарных момента, много доставляли мяч, момент у Самородова. То есть мы имели преимущество, но, к сожалению, замены ЦСКА… Глебов, Гуарирапа, Бистрович… У нас, к сожалению, ребята не очень хорошо вошли в игру. Фамилии не буду озвучивать, но вы понимаете. Поэтому и игра переместилась на нашу половину. К сожалению, наши замены не сработали, это моя проблема, буду решать. Не обвиняю футболиста, вообще нет виноватых, мы как лучше хотим. Хорошо, что нас выручил Гиорги (Шелия).

Считаю результат матча закономерным, сначала не разобрались с "ромбом", потом разобрались. Игра интересная, она шла, как шахматный этюд, мы пытались переиграть соперника своими ходами, они нас — своими. Закономерный эндшпиль. Очко в копилку, а дальше опять надо брать очки», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У ЦСКА стало 52 очка и третье место в турнирной таблице. «Ахмат» (24 балла) — 13-й.