«Аталанта» разгромила в гостях «Монцу»

В 35-м туре итальянской Серии Ана своем поле потерпела отразгромное поражение со счетом 0:4.

Дублем в этой встрече отметился бельгийский нападающий Шарль де Кетеларе, забивший на 12-й и 23-й минутах.

Также голы на счету Адемолы Лукмана (47-я) и Марко Брешианини (89-я).

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Монца — Аталанта 0:4 Голы: 0:1 Шарль Де Кетеларе (12'), 0:2 Шарль Де Кетеларе (23'), 0:3 Адемола Лукман (47'), 0:4 Марко Брешианини (89') Монца: Семуэль Пицциньякко, Педру Перейра (Стефан Лекович, 46'), Томас Паласиос, Лука Кальдирола (Арвид Брорссон, 16'), Самуэле Биринделли, Гиоргос Кирьякопулос (Патрик Чиурриа, 76'), Гаэтано Кастровилли (Омари Форсон, 46'), Жан-Даниэль Акпа, Алессандро Бьянко, Дани Мота, Джанлука Капрари (Самуэль Виньято, 71') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Рауль Белланова, Одилон Коссуну (Рафаэл Толой, 46'), Исак Хин, Берат Джимсити (Хуан Куадрадо, 76'), Шарль Де Кетеларе (Марио Пашалич, 64'), Мартен де Рон, Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 76'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 80') Предупреждения: Томас Паласиос (51'), Исак Хин (71'), Хуан Куадрадо (81')

«Аталанта» сейчас идет третьей в таблице с 68 очками. «Монца» (15) — 20-я.