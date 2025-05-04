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    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    Энрике: Мы будем бороться до последних минут последнего тура

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    Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о матче против «Пари НН» (2:1).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Это очень тяжелая победа. Поздно вошли в игру, но во втором тайме добавили энергии, желания, жажды победы. Все‑таки "Зенит" — это чемпион. Чемпионский характер проявляется таким образом. Слава богу, смогли забить и победить. Сейчас нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.

    Как и обычно, меня просили помогать в атаке, обороне, искать свободное пространство, открываться, быть готовым к принятию передач. Старался быть полезным, проявить бойцовский дух, поддержать команду. Рад, что мне это удалось.

    Чемпионская гонка? Конечно, мы будем бороться до последних минут последнего тура. Понимаем, что это сложно, впереди тяжелые соперники. Но это очень важный год для "Зенита". Очень хочется завершить сезон победой, подарить титул клубу, городу, болельщикам. Будем делать все возможное для этого», — цитирует Луиса Энрике «Матч ТВ».

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    После этой победы «Зенит» идет вторым с 57 очками и отстает от лидера «Краснодара» на четыре очка за три тура до финиша чемпионата. «Пари НН» в зоне стыков с 23 очками.

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